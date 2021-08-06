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Оранжевый уровень опасности. Что ждать белорусам от активного циклона с Карпат? Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Источник материала: Партизан
В Беларусь возвращаются сильные дожди. Погоду сформирует активный циклон, который идет с Карпат.
На 6 августа синоптики объявили оранжевый уровень опасности.
Ночью, утром и днем на большей части территории страны дожди, а местами сильные дожди, грозы. Однако, можно ждать облачную с прояснениями погоду.
Ветер прогнозируют переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.
Температура воздуха ночью составит от +11°С до +18°С, а днем от +18°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.
7 августа циклон отступит на Латвию. Беларусь, в основном, будет находиться в его тылу. Также будет облачно с прояснениями.
На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. А вот ночью местами по северу могут пройти и сильные. В отдельных районах ожидаются грозы.
Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +20..+27°С.
8 августа дождь можно ждать местами только на западе Беларуси. Ожидается облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов выше нуля. Днем ожидается от +22°С до +26°С. По югу Беларуси температура может поднятся до +27°С..+29°С градусов тепла,
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Оранжевый уровень опасности. Что ждать белорусам от активного циклона с Карпат? Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
В Беларусь возвращаются сильные дожди. Погоду сформирует активный циклон, который идет с Карпат.
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