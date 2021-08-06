ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двух тренеров Тимановской выслали из олимпийской деревни

06.08.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На фоне ситуации вокруг Кристины Тимановской МОК принял решение лишить аккредитации ее тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича.

Двух тренеров Тимановской выслали из олимпийской деревни
На фоне ситуации вокруг белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую минские власти пытались силой заставить прервать выступление на Олимпиаде в Токио и вернуться из Японии на родину, Международный олимпийский комитет (МОК) в пятницу, 6 августа, отозвал аккредитацию у двух тренеров спортсменки: Артура Шумака и Юрия Моисевича. Об этом сообщается на странице МОК в соцсети Twitter.

Указано, пишет DW, что такое решение в качестве временной меры было принято "ради благополучия спортсменов Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, которые все еще находятся в Токио". Обоих тренеров выслали из олимпийской деревни с возможностью выступить позже с объяснением.

Принуждение Тимановской к отъезду из Японии


Ранее, 3 августа, МОК начал собственное расследование инцидента с Тимановской. 30 июля спортсменка резко отреагировала в соцсети Instagram на решение руководства сборной Беларуси, поставившее ее без уведомления выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо коллег по команде, не допущенных к участию в Олимпиаде.

1 августа стало Тимановская сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции.

В НОК Беларуси сообщили о решении отправить Тимановскую домой "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" спортсменки. Сама она назвала эти утверждения ложью. Оппозиция и правозащитники уверены, что решение о вывозе Тимановской принял лично правитель Беларуси Александр Лукашенко. 4 августа спортсменка прилетела из Токио сначала в Вену, затем в Варшаву.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне ситуации вокруг Кристины Тимановской МОК принял решение лишить аккредитации ее тренеров Артура Шумака и Юрия Моисевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Южный циклон принес ливни и грозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by