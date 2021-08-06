|
Эти везунчики встретят настоящую любовь до конца лета
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Своим любовным прогнозом поделился Хаял Алекперов, дважды победитель "Битвы экстрасенсов", пишут
Овен
Хаял считает, что начало месяца сулит одиноким Овнам много перспективных знакомств. Вполне возможно, что спонтанная романтическая встреча станет началом бурного романа да еще и с перспективой.
Лев
В августе Львы окажутся в центре внимания противоположного пола. И для тех представителей знака Зодиака, чье сердце свободно, а душа хочет полета, такая ситуация - прекрасный повод изменить сложившуюся ситуацию в личной жизни.
Козерог
Конец лета станет для вас очень благоприятым временем для отдыха. Спонтанное путешествие в это время станет первым шагом к позитивным изменениям в личной жизни. Особенно это касается одиноких сердец. Алекперов говорит, что судьбоносное знакомство - не за горами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Найдите свой знак Зодиака в списке!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)