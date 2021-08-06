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Тренеров, которые «прессовали» Тимановскую, выгнали из Олимпийской деревни
Источник материала: UDF
Юрий Моисевич
"В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера лишил аккредитации тренеров Шумака и Моисевича", - говорится на страничке Twitter организации.
Отмечается, что "им будет предоставлена возможность быть услышанными".
Скандал с Тимановской
Белорусская бегунья Кристина Тимановская должна была выступать на Играх в дистанции 100 и 200 метров. Однако после того, как руководство национальной команды приняло решение, что она должна бежать в том числе и эстафету 4х400 метров, Тимановская достаточно резко высказалась в соцсетях по этому поводу.
Разразился скандал, спортсменку решили отозвать в Минск. Как заявили в белорусском НОК, что это делается "в связи с эмоционально-психологическим состоянием" Тимановской.
Находясь в аэропорту Токио, Тимановская попросила помощи у полиции.
Кроме того, она обратилась в МОК, заявив, что на нее "было оказано давление". Спортсменка сообщила, что "пытаются вывезти из страны" без ее на то согласия, и попросила МОК вмешаться.
В организации заявили, что действия двух членов белорусской делегации - Артура Шумака и Юрия Моисевича - будут расследовать.
Кроме того, на пятницу намечено рассмотрение вопроса о правомерности отстранения делегацией Беларуси Тимановской Международным спортивным судом.
Что говорит Тимановская
Тимановская получила гуманитарную польскую визу в посольстве страны в Японии и 4 августа покинула Токио. Она вылетела в Вену, откуда в тот же день отправилась в Варшаву, где дала пресс-конференцию по поводу произошедшего.
Она заявила, что изначально речь шла о чисто спортивных вопросах, однако вся ситуация стала политическим скандалом, и случившиеся стало для нее "большим удивлением".
Бегунья уточнила, что хочет продолжать спортивную карьеру и намерена принять участие еще как минимум в двух Олимпиадах.
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Такое решение принял МОК в ходе расследования скандала с белорусской бегуньей.
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