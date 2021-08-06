«Ъ»: «Происходящее в отношениях Беларуси и Литвы можно назвать войной»

Источник материала: UDF



Карикатура: DW

Иными словами, события нарастают как снежный ком. Похоже, что официальный Минск умышленно повышает ставки.

История с Тимановской явно демонстрирует, что никакого успокоения в народе не существует и в помине.

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ«Минск умышленно повышает ставки»Дмитрий Дризе — о ситуации в Белоруссии"Коммерсантъ FM" от 05.08.2021, 10:26Обстановка на литовско-белорусской границе близка к обострению. Вильнюс принял решение выдворять прибывающих мигрантов обратно на сопредельную территорию. В свою очередь официальный Минск сообщает о получивших ранения беженцах и даже о смерти избитого гражданина Ирака. Литва называет происходящее провокацией соседнего государства. На этом фоне еще две белорусские спортсменки отказались возвращаться на Родину. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Белоруссия все больше становится международной проблемой.Происходящее в отношениях Беларуси и Литвы можно, пожалуй, назвать войной. Гибридной или миграционной — неважно. Литовское телевидение демонстрирует кадры, как беженцев организованно доставляют до границы. Подобными роликами забит весь YouTube.И уже есть жертвы: гражданин Ирака был избит непонятно кем и умер на руках у белорусских пограничников. Это дало повод государственному телевидению обличать безжалостных западных палачей, что не пощадили несчастного беженца. Событие совпало по времени с решением Вильнюса при поддержке Евросоюза выдворять мигрантов обратно в Беларусь.После этого поток нелегалов заметно сократился. В целом можно сказать, что сегодняшняя Беларусь стала международной проблемой, причем с каждым днем все больше.Миграционный кризис — не единственное шокирующее событие вокруг республики. Не утихает так называемый олимпийский скандал вокруг бегуньи; в Киеве найден мертвым белорусский оппозиционный активист; в Минске начался закрытый процесс над лидерами протестагрозит Европе российскими войсками, и это не пустой звук хотя бы потому, что в сентябре в стране начинаются совместные с Россией учения.Расчет понятен: этот мягкотелый Запад рано или поздно испугается и признает Лукашенко легитимным лидером, прекратит поддерживать его противников. План, с одной стороны, примитивный, но с другой — не лишен логики. Зачем им проблемы? И, главное, из-за чего?Из-за страны, о которой до сего момента толком никто не знал. А он, Лукашенко, если что, во многом готов помочь. Он защищает Европу не только от мигрантов, но и от разных соседних империй. Он нужен. При этом Лукашенко существенно ограничен во времени. В любой войне побеждать надо быстро.В условиях серьезных санкций и не бог весть какой помощи со стороны главного союзника экономическая ситуация в республике рискует обостриться. И это не главное.В обычной ситуации, возможно, конфликт удалось бы разрешить миром, но не сейчас, когда система разбалансирована. Чиновники все больше принимают неадекватные решения, и это вызывает двойное раздражение — результат, как говорится, налицо.А что же Россия? Она пока делает вид, что ничего не происходит. Можно спорить, насколько такая позиция правильна, но она выглядит понятной — и Западу урок, и Лукашенко, глядишь, станет сговорчивее. Другой вопрос, насколько долго так может продолжаться. Слишком уж сильно искрит в непосредственной близости от российских национальных границ.