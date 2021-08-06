Источник материала: UDF



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"Противостояние на литовско-белорусской границе перешло в новую стадию. На этой неделе были случаи, когда мигрантов, возвращенных литовскими пограничниками, подталкивали обратно в Литву вооруженные белорусские силовики", - пишет сайт 15min.lt.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Опубликовано видео, на котором белорусские пограничники гонят мигрантов обратно в Литву Противостояние на литовско-белорусской границе перешло в новую стадию.

Литовские пограничники на этой неделе начали возвращать в Беларусь людей, незаконно пересекающих границу. Официальная позиция Литвы заключается в том, что заявления о предоставлении убежища могут приниматься только на пограничных пунктах пропуска или в посольстве. Вскоре этих мигрантов начали выталкивать обратно в Литву белорусские пограничники. Сайт 15min.lt публикует видео, которое подтверждает это.На видео зафиксирован случай, когда возвращение мигрантов на территорию Беларуси из Литвы блокируется с белорусской стороны офицерами в форме, масках, со щитами и касками. На видео военный говорит мигрантам снова идти в Литву. Обе стороны используют служебных собак, а мигранты иногда по несколько часов задерживаются между столбов, обозначающих государственную границу, окруженные силовиками. По крайней мере, однажды такая ситуация длилась более суток, утверждает сайт.