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Опубликовано видео, на котором белорусские пограничники гонят мигрантов обратно в Литву

06.08.2021 08:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Опубликовано видео, на котором белорусские пограничники гонят мигрантов обратно в Литву
Иллюстративное фото
Литовский сайт 15min.lt опубликовал видео, на котором видно, как белорусские пограничники окружили мигрантов между пограничными столбами Литвы и Беларуси и выталкивают их в сторону Литвы.

"Противостояние на литовско-белорусской границе перешло в новую стадию. На этой неделе были случаи, когда мигрантов, возвращенных литовскими пограничниками, подталкивали обратно в Литву вооруженные белорусские силовики", - пишет сайт 15min.lt.


Литовские пограничники на этой неделе начали возвращать в Беларусь людей, незаконно пересекающих границу. Официальная позиция Литвы заключается в том, что заявления о предоставлении убежища могут приниматься только на пограничных пунктах пропуска или в посольстве. Вскоре этих мигрантов начали выталкивать обратно в Литву белорусские пограничники. Сайт 15min.lt публикует видео, которое подтверждает это.


На видео зафиксирован случай, когда возвращение мигрантов на территорию Беларуси из Литвы блокируется с белорусской стороны офицерами в форме, масках, со щитами и касками. На видео военный говорит мигрантам снова идти в Литву. Обе стороны используют служебных собак, а мигранты иногда по несколько часов задерживаются между столбов, обозначающих государственную границу, окруженные силовиками. По крайней мере, однажды такая ситуация длилась более суток, утверждает сайт.
 
 
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Противостояние на литовско-белорусской границе перешло в новую стадию.
 
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