В конгрессе США предложили учредить международный трибунал по преступлениям режима Лукашенко

Кристофер Смит, сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей конгресса США, считает эффективным обращение по поводу действий Лукашенко в Международный уголовный суд.



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Парламентарий считает, пишет «ГА» , что «Лукашенко очень испуган и находится в отчаянии от того, что может потерять власть — и это очень опасное состояние, он готов на что угодно в отношении белорусского народа».

В этой связи конгрессмен считает, что «США должны это полностью понимать — и действовать упреждающе. Мы должны быть готовы к тому, чтобы учредить международный трибунал по его преступлениям».

«Я поддерживал учреждение подобных трибуналов по трагедиям в Руанде, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии. Я уверен, что Слободан Милошевич, как и другие убийцы, никогда не думал, что окажется на скамье подсудимых. Россия не была этим довольна, и она вряд ли будет довольна в случае привлечения Лукашенко к ответственности, но посмотрите, сколько людей было убито в ходе его правления, сколько тысяч белорусов были избиты и унижены на улицах городов, и он вполне может стоять за гибелью Виталия Шишова. Это все может быть также рассмотрено Международным уголовным судом».

Конгрессмен-республиканец напомнил, что «полная поддержка режима Лукашенко — пропагандистская, финансовая и даже военная — идет из Москвы и делает ее соучастницей».

«Но, возможно, в какой-то момент Путину нужно будет осознать, что неудобств от этой поддержки для него больше, чем выгод».

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