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Министр обороны Армении издал провокационный приказ: стрелять по азербайджанцам
Источник материала: Партизан
Министр обороны Армении Аршак Карапетян отдал приказ о стрельбе на поражение по азербайджанским военнослужащим.
Как передает Арменпресс, в частности в своем выступлении на заседании коллегии министр обороны Аршак Карапетян строго приказал немедленно открывать огонь и уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.
Напомним,
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Министр обороны Армении Аршак Карапетян отдал приказ о стрельбе на поражение по азербайджанским военнослужащим.
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