Министр обороны Армении издал провокационный приказ: стрелять по азербайджанцам

Как передает Арменпресс, в частности в своем выступлении на заседании коллегии министр обороны Аршак Карапетян строго приказал немедленно открывать огонь и уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Напомним,haqqin.az, что Армения торпедирует Московские договоренности о необходимости делимитации и демаркации государственной границы. Что создает предпосылки и удобную почву для провокаций. И приказ армянского министра обороны может быть расценен, как приказ к провокациям с далеко идущими последствиями, которые несут угрозу региональной безопасности.