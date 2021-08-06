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С 1 сентября в белорусских школах появятся военруки. Узнали, сколько готовы им платить и какие требования к соискателям

06.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для этого посмотрели актуальные вакансии, которые разместили в интернете столичные школы.


 
Первая нужная нам вакансия опубликована столичной школой № 219пишет blizko.by. 
 


Здесь открыт набор на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Кандидату прошедшему отбор предлагают зарплату в пределах 700-800 рублей.
 
Для того, чтобы рассчитывать на эти деньги вы должны быть «Мужчиной, имеющим педагогическое образование или бывшим военнослужащим».
 
А вот минская средняя школа №86 готова платить специалисту, попавшему на аналогичную должность, больше — 1200 рублей.



Но это сумма до вычета налогов. Требования к кандидату здесь такие. Это обязательно должен быть военный или человек, находящейся в военном запасе. 

Кроме того, у соискателя должно быть:

- высшее образование, соответствующее педагогической деятельности
- опыт военной службы(для военнообязанных)
- если у соискателя на должность высшее образование (не педагогическое), то обязательным условием, кроме опыта военной службы, должна быть переподготовка по профилям образования «Педагогика», «Педагогика». - - - - Профессиональное образование и опыт работы 1-3 года.

Что придется делать. Обязанности у руководителя по военно-патриотическому воспитанию такие:
 
- планирование, организация и осуществление на основании учебно программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования
- курирование реализации идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско патриотического воспитания детей и молодежи
- формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.
Готовы откликнуться?
 
Фото: mlyn.by. Cкриншоты с сайтов: rabota.by и  by.jooble.org
 
 
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Для этого посмотрели актуальные вакансии, которые разместили в интернете столичные школы.
 
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