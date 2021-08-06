С 1 сентября в белорусских школах появятся военруки. Узнали, сколько готовы им платить и какие требования к соискателям





школой № 219, пишет blizko.by. Первая нужная нам вакансия опубликована столичнойblizko.by.









Здесь открыт набор на должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Кандидату прошедшему отбор предлагают зарплату в пределах 700-800 рублей.

Для того, чтобы рассчитывать на эти деньги вы должны быть «Мужчиной, имеющим педагогическое образование или бывшим военнослужащим».

А вот минская средняя школа №86 готова платить специалисту, попавшему на аналогичную должность, больше — 1200 рублей.













Но это сумма до вычета налогов. Требования к кандидату здесь такие. Это обязательно должен быть военный или человек, находящейся в военном запасе.





Кроме того, у соискателя должно быть:





- высшее образование, соответствующее педагогической деятельности

- опыт военной службы(для военнообязанных)

- если у соискателя на должность высшее образование (не педагогическое), то обязательным условием, кроме опыта военной службы, должна быть переподготовка по профилям образования «Педагогика», «Педагогика». - - - - Профессиональное образование и опыт работы 1-3 года.





Что придется делать. Обязанности у руководителя по военно-патриотическому воспитанию такие:

- планирование, организация и осуществление на основании учебно программной документации образовательной программы и требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов; воспитание обучающихся по военно патриотическому направлению в учреждениях общего среднего образования

- курирование реализации идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско патриотического воспитания детей и молодежи

- формирование у юношей и девушек патриотического осознания и морально психологических качеств, необходимых для защиты Отечества, а также обязательной подготовки граждан к военной службе.

Готовы откликнуться?

Фото: mlyn.by. Cкриншоты с сайтов: rabota.by и by.jooble.org