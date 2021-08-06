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За кражу духов в аэропорту Бергамо задержали двоих белорусов

06.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио, известном также как Бергамо или Милан-Бергамо, задержали двоих белорусов, подозреваемых в краже духов из магазина duty—free. Об этом сообщает издание L’Eco di Bergamo.


Снимок носит иллюстративный характер


Инцидент произошел в воскресенье 1 августа. Действия правонарушителей зафиксировала система видеонаблюдения: двигаясь между стеллажами, они брали дорогой парфюм и прятали в рюкзаки. 

Одного из похитителей – 29-летнего – полиция задержала немедленно на месте, пишет belmir.by. Второму – 28-летнему – удалось скрыться в толпе. Однако его смогли отследить и остановить у выхода на посадку. К тому моменту мужчина успел избавиться от краденого, выбросив его в корзину для мусора, а также переоделся.

Кроме прочего, у 29-летнего задержанного обнаружились фальшивые документы. Все похищенные товары были возвращены. Это 5 упаковок духов на общую сумму более 1 тысячи евро.
 
 
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В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио, известном также как Бергамо или Милан-Бергамо, задержали двоих белорусов, подозреваемых в краже духов из магазина duty—free. Об...
 
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