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За кражу духов в аэропорту Бергамо задержали двоих белорусов
Источник материала: Партизан
В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио, известном также как Бергамо или Милан-Бергамо, задержали двоих белорусов, подозреваемых в краже духов из магазина duty—free. Об этом сообщает издание L’Eco di Bergamo.
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Инцидент произошел в воскресенье 1 августа. Действия правонарушителей зафиксировала система видеонаблюдения: двигаясь между стеллажами, они брали дорогой парфюм и прятали в рюкзаки.
Одного из похитителей – 29-летнего – полиция задержала немедленно на месте,
Кроме прочего, у 29-летнего задержанного обнаружились фальшивые документы. Все похищенные товары были возвращены. Это 5 упаковок духов на общую сумму более 1 тысячи евро.
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В итальянском аэропорту Орио-аль-Серио, известном также как Бергамо или Милан-Бергамо, задержали двоих белорусов, подозреваемых в краже духов из магазина duty—free. Об...
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