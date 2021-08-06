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Боррель: Инцидент с Тимановской нарушил олимпийское перемирие
Источник материала: Партизан
Инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской нарушил олимпийское перемирие, считает представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Чувствую облегчение, видя, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Однако еще один гордый гражданин Беларуси был вынужден бежать из страны из-за действий режима Лукашенко. Олимпийское перемирие было нарушено», — написал Боррель в Twitter.
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Инцидент с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской нарушил олимпийское перемирие, считает представитель Евросоюза по иностранным делам и политике...
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