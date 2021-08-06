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Польша в этом году выдала белорусам более 90 тысяч виз

06.08.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По информации МИД Польши, среди них было почти 9 тысяч гуманитарных.



С июня 2020 года до конца июля текущего года Польша выдала белорусам в общей сложности 178 711 виз, из которых 12 190 – гуманитарные. Только в этом году до 31 июля Польшей было выдано 90 011 виз, из которых 8 844 – гуманитарные, сообщает Завтра твоей страны со ссылкой на  polskieradio.pl.

В целом с августа 2020 года Польша выдала более 12 тысяч гуманитарных виз. С декабря 2020 года люди с такой визой могут легально работать в Польше без дополнительных разрешений. Такую визу на этой неделе получила белорусская спортсменка Кристина Тимановская.

В течение 2019 года Польша выдала белорусам 358 421 визу, из которых только 7 были гуманитарными.
 
 
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По информации МИД Польши, среди них было почти 9 тысяч гуманитарных.
 
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