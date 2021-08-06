«Немедленно». МОК высылает тренеров Тимановской из олимпийской деревни

Источник материала: Салiдарнасць

Коучи сборной Беларуси Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций.





Тимановская и Моисевич

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, тренеры выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину.

В заявлении говорится: «В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню».

Ранее в сеть попала скандальная запись с разговором предположительно главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича со своей подопечной. Эта беседа изобилует манипуляциями, попытками надавить на чувство вины перед коллегами по команде и нецензурной лексикой.

Сама Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, накануне прилетела в Варшаву, где уже дала первую пресс-конференцию .