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«Немедленно». МОК высылает тренеров Тимановской из олимпийской деревни

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Коучи сборной Беларуси Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций.

«Немедленно». МОК высылает тренеров Тимановской из олимпийской деревни

Тимановская и Моисевич

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, тренеры выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину.

В заявлении говорится: «В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню».

Ранее в сеть попала скандальная запись с разговором предположительно главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича со своей подопечной. Эта беседа изобилует манипуляциями, попытками надавить на чувство вины перед коллегами по команде и нецензурной лексикой.

Сама Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, накануне прилетела в Варшаву, где уже дала первую пресс-конференцию.

 
 
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Коучи сборной Беларуси Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций.
 
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