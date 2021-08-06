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«Немедленно». МОК высылает тренеров Тимановской из олимпийской деревни
06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Коучи сборной Беларуси Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций.
Тимановская и Моисевич
Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, тренеры выселены из Олимпийской деревни из-за участия в попытке заставить легкоатлетку Кристину Тимановскую вернуться на родину.
В заявлении говорится: «В интересах благополучия белорусских спортсменов, которые еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК отменил аккредитации двух тренеров — Шимака и Моисевича. Они немедленно покинули Олимпийскую деревню».
Ранее
Сама Кристина Тимановская, которая отказалась возвращаться в Беларусь, накануне прилетела в Варшаву,
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Коучи сборной Беларуси Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитаций.
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