Видеофакт литовских СМИ. Люди со щитами не пускают мигрантов в Беларусь: «Ну, че стоим? Давай, вперед! Туда»

Источник материала: Салiдарнасць

Противостояние на границе Беларуси и Литвы перешло на новый этап: литовское издание 15min.lt опубликовало видео: судя по всему, группа мигрантов застряла на нейтральной полосе, пишет Zerkalo.io .

В Литву их не пускали, а со стороны Беларуси мигрантов отгоняли какие-то люди со щитами.





Скриншот из видео: 15min.lt

Сообщается, что таким образом вооруженные люди со стороны Беларуси выталкивали назад мигрантов, развернутых в Литве пограничниками. И якобы уже отмечено несколько подобных случаев, когда возвращение иностранцев в Беларусь блокируется людьми в форме, масках, со щитами и касками. Сотрудниками какой службы они являются — не совсем ясно.

Издание опубликовало видео такого эпизода: между двумя пограничными столбами стоит пару человек в спортивной одежде (видимо, мигранты). Рядом, со стороны белорусского пограничного столба, стоит полтора десятка человек со щитами. Съемку же вели с другой стороны, от литовского столба, где заметен как минимум один человек, а также скулит собака.

Видно, как один из предполагаемых мигрантов обращается в сторону литовской стороны:

«Please (Пожалуйста. — англ.)», — говорит он.

«Go back (Пожалуйста, назад. — англ.)» — следует ответ.

Тогда мужчина опять поворачивается к людям со щитами и, вероятно, начинает беседу с одним бойцом. Но тот указывает рукой в обратном направлении:

«Ну, че стоим? Давай, вперед! Туда. Идем. Ну, конечно, туда идем. Че стоишь?»

Как пишет 15min.lt, иногда мигранты в таком окружении стоят между пограничных столбов по несколько часов. «По крайней мере, однажды такая ситуация длилась дольше суток», — заявляет издание.

Отметим, что ранее литовские или белорусские власти о таких случаях еще не сообщали.