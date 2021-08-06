﻿ Xiaomi обошла Samsung и возглавила мировой рынок смартфонов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Xiaomi обошла Samsung и возглавила мировой рынок смартфонов

06.08.2021 09:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Xiaomi обошла Samsung и возглавила мировой рынок смартфонов
Иллюстративное фото
Согласно данным Counterpoint Research, Xiaomi только что свергла Samsung, став крупнейшим производителем смартфонов в мире по объему продаж в июне 2021 года. Компания впервые добилась такого результата.

Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место удерживает Samsung с результатом 15,7%, а Apple занимает третью позицию и 14,3% мирового рынка смартфонов. Counterpoint Research пишет, что Xiaomi продемонстрировала рост на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.

Источник добавляет, что такая ситуация была вызвана ограничениями предложения, вызванными рыночной ситуацией во Вьетнаме. В этой стране Samsung производит и поставляет большую часть своих смартфонов. Counterpoint считает, что Samsung, скорее всего, вернёт себе лидирующие позиции, как только эти проблемы будут решены.


«С тех пор, как начался упадок Huawei, компания xiaomi прилагала все усилия, чтобы заполнить образовавшийся пробел. Производитель усилил своё присутствие в Китае, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В июне Xiaomi также помогло падение показателей Samsung из-за ограничения поставок». - Counterpoint Research.

Недавнее исследование Counterpoint Research показало, что компания Xiaomi извлекла максимальную выгоду из ухода компании Huawei с рынка смартфонов в европейском регионе. Кроме того, на днях стало известно, что компания возглавила европейский рынок смартфонов.

С момента своего основания в 2010 году Xiaomi продала более 800 миллионов смартфонов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место удерживает Samsung с результатом 15,7%
 
Новости дня
Новости разные
 
«Новые раунды санкций не за горами, притом, вероятно весьма жёстких»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by