Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Xiaomi обошла Samsung и возглавила мировой рынок смартфонов Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место удерживает Samsung с результатом 15,7%

Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место удерживает Samsung с результатом 15,7%, а Apple занимает третью позицию и 14,3% мирового рынка смартфонов. Counterpoint Research пишет, что Xiaomi продемонстрировала рост на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.Источник добавляет, что такая ситуация была вызвана ограничениями предложения, вызванными рыночной ситуацией во Вьетнаме. В этой стране Samsung производит и поставляет большую часть своих смартфонов. Counterpoint считает, что Samsung, скорее всего, вернёт себе лидирующие позиции, как только эти проблемы будут решены.Недавнее исследование Counterpoint Research показало, что компания Xiaomi извлекла максимальную выгоду из ухода компании Huawei с рынка смартфонов в европейском регионе. Кроме того, на днях стало известно, что компания возглавила европейский рынок смартфонов.С момента своего основания в 2010 году Xiaomi продала более 800 миллионов смартфонов.