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Xiaomi обошла Samsung и возглавила мировой рынок смартфонов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место удерживает Samsung с результатом 15,7%, а Apple занимает третью позицию и 14,3% мирового рынка смартфонов. Counterpoint Research пишет, что Xiaomi продемонстрировала рост на 26% по сравнению с предыдущим месяцем.
Источник добавляет, что такая ситуация была вызвана ограничениями предложения, вызванными рыночной ситуацией во Вьетнаме. В этой стране Samsung производит и поставляет большую часть своих смартфонов. Counterpoint считает, что Samsung, скорее всего, вернёт себе лидирующие позиции, как только эти проблемы будут решены.
«С тех пор, как начался упадок Huawei, компания xiaomi прилагала все усилия, чтобы заполнить образовавшийся пробел. Производитель усилил своё присутствие в Китае, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. В июне Xiaomi также помогло падение показателей Samsung из-за ограничения поставок». - Counterpoint Research.
Недавнее исследование Counterpoint Research показало, что компания Xiaomi извлекла максимальную выгоду из ухода компании Huawei с рынка смартфонов в европейском регионе. Кроме того, на днях стало известно, что компания возглавила европейский рынок смартфонов.
С момента своего основания в 2010 году Xiaomi продала более 800 миллионов смартфонов.
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Доля китайской компании в июне составила 17,1%, при этом второе место удерживает Samsung с результатом 15,7%
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