«Новые раунды санкций не за горами, притом, вероятно весьма жёстких»

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Рефлексия и реакция

С ЕС-овскими «дырками» в санкциях действительно не случилось шокового эффекта — но по настрою и риторике с Запада сейчас, новые пакеты могут быть весьма болезненными в моменте, а не на перспективу.



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— Хотят ли русские войны? Если перефразировать поэта, то применительно к текущим обстоятельствам весьма уместен вопрос, насколько Путин заинтересован в обострении с Западом по линии Беларуси, т.е. насколько попытки Беларуси действовать в этом направлении попадают в ситуативную политическую канву Кремля.Выглядит так, что Кремль сейчас не очень охотно лезет в конфликт. Предпосылки размышлять так:1) Предыдущее обострение инициировал сам Кремль весной, когда притащил армию под границу с Украиной и грозно бряцал там оружием.После того как Байден поговорил с Путиным по телефону и предварительно назначил встречу очно, войска постепенно начали отводить. Сейчас никакой угрозы кризиса по украинской линии не висит. Выглядит так, что Путин получил что хотел.2) Решения по Северному Потоку-2 являются в определенной степени компромиссными, но явно нерадикально. антироссийскими. Поток достраивается — это для России главное. Кремль выразил готовности идти на компромисс: Миллер заявил, что готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, что является ключевым требованием администрации Байдена.3) После кибератак по объектам в США сразу после встречи Путин-Байден со стороны хакерской группировки REvil, которую связывают с Кремлем, во исполнение соглашений по противодействию киберугрозам, инфраструктура этой группировки была спешно выпилена из киберпространства и конфиденциально российской стороной был передан ключ для дешифровки.4) На носу выборы в Думу, фокус — социальная повестка. На маленькую победоносную войну и связанное с этим патриотическое обострение уже тупо нет времени. Тем более граница Беларусь-Литва очень косвенно связана с Россией. Да, Беларусь союзник, но таких союзников называют «союзничек». Война за Беларусь вряд ли может стать популярной в сравнении с Крымом. Да и времена другие и риски другие — всё-таки Литва член НАТО, 5 статья, все дела.5) Фокус военного внимания сейчас — афганский регион и стремительный рост территорий под контролем Талибана. Угроза нависает над Таджикистаном, там российские базы. Второй «фронт» в Европе сейчас явно не нужен.Да, есть группы людей, которые всегда заинтересованы в эскалационной риторике. Это в первую очередь телешоу, во вторую — МИД и прочие ястребы, которые могут на словах поиграть в крутых ребят. Но пока лишь на словах.Мало что указывает на то что Кремль реально хочет вписываться в это обострение. И это очень хорошо — угроза боестолкновений войск РФ и НАТО на территории Беларуси это совсем не тот вектор разрешения политического кризиса, который бы хотели сами белорусы.Но в целом, похоже, история с мигрантами близка к началу развязки. Канал фактически перекрывается, как со стороны Литвы, которая перестала пускать мигрантов (а если не пускает — то и смысла лететь нет), так и со стороны Ирака, который прекращает рейсы.Остается некоторое количество мигрантов, которые могут создать угрозу. Сегодняшнее решение о перекрытии границы со стороны Беларуси — попытка выжать максимум из ситуации, «подвесив» этих людей на нейтральной полосе.Людей жалко, но чем более жестока будет их судьба (а пока их по сути вынуждают идти на штурм белорусской границы либо литовской) — тем больше среди подобных сообществ репутация Беларуси как канала для миграции будет негативной.В любом случае, как бы не сложилось, новые раунды санкций не за горами, притом, вероятно весьма жёстких. Тут и Тимановская, и Шишов — Беларусь не вылезает из западной медиа-повестки, а карт-бланш на решительные действия подтверждается фактами встреч Тихановской с высшими должностными лицами США и Британии.Судя по тому, что на сегодняшнем совещании у Лукашенко шла речь про конфронтационную политику Украины, возможно новые пограничные инциденты теперь стоит ждать на юге.Логично — они не члены НАТО и для России украинский вопрос традиционно острый. С другой стороны, это всё не отменяет вышеизложенного: кризис с западной стороны для России в моменте не нужен.