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Шевченко: «Лукашенко передал свою судьбу и свое семьи в руки Путину»

06.08.2021 09:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шевченко: «Лукашенко передал свою судьбу и свое семьи в руки Путину»
Фото: ТАСС
Известный российский журналист и политик Максим Шевченко в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказался о незавидном будущем белорусского правителя.

― Лукашенко честно пытался до июня прошлого года играть в многовекторность. К нему там канцлер Курц австрийский планировал приехать, Орбан Виктор приезжал, польский премьер Дуда приезжал. Всякие благожелательные были высказывания в Америке, в Европе благожелательные были высказывания.

И в общем, он полагал, как бы ему показали, насколько он и его семья, его личные интересы зависят от воли тех, кто сидит в Москве, а не в Вашингтоне, и он понял, что он может потерять все, абсолютно все. И сделал вывод, что лучше уж быть тираном… Я считаю, что это такой казус Пилата, как в «Мастере и Маргарите». Главный какой грех? Главный грех – это трусость. Пилат же прокуратор. Ну что ты, распял какого-то философа, отправил Иешуа Га-Ноцри на смерть, а потом вечно оправдываешься.

Если бы Лукашенко в прошлом году провел бы эти выборы хотя бы вполовину сфальсифицированные, но что-то допустил бы, ну, какой-то демократизм был бы, то он остался бы в истории Беларуси. Он предпочел здесь и сейчас, синицу в руке. Он нам рассказывает про то, что это социальное государство, что мы защищаемся от Запада и все такое. А на самом деле просто он передал свою судьбу в руки Путину. И все. Лично судьбу свою, своего сына, своей семьи.


А белорусы… это же понятно всем, что там случилось. Все протоколы уничтожены были. Люди шли на избирательные участки… Мне кажется, что в России должен быть такой же казус. Пожалуйста, идите на избирательные участки все, дорогие. Вы увидите, что как в Беларуси возникла та ситуация, что люди, протестуя против существующей политической системы, может быть, даже лично, неплохо относясь к Лукашенко, верили в то, что это на самом деле какая-то демократия. Ведь он же несколько лет до лета 20-го года пел им, что «у нас западный выбор, Макей, понимаете, вектор туда, на Запад». И люди подумали: «Ну да, правда. У нас у всех шенгенские визы, «карта поляка» у половины. Сели на машину – в Берлин поехали или в Вильнюс на каникулы. Да не на каникулы, а просто вечером. Мы практически в Европе».

Ну, и, наверное, батька, на самом деле решил тоже… пора такая демократизации. И все пришли к избирательным участкам. И Лукашенко потерпел страшное поражение. Поэтому они уничтожили все протоколы. Мы не видели до сих пор протоколов. Они, говорят, сожжены просто были.

― Но после этого поражения Лукашенко, о котором вы говорите, электорального, случилась его победа силовая.

― Это тирания. Она должна иметь какое-то окончание, какой-то результат. Вот генерал Франко, который в результате войны стал тираном и диктатором, он там затеял политику национального примирения. Вернулись коммунисты многие, те, кто республиканцы были и так далее.

А какой выход для Лукашенко? Я не вижу для него никакого выхода просто. Ну, репрессии – да, репрессии. Можно взять конкретного парня, который Телеграм-канал вел, потом по телевизору будет рассказывать… Ну, это как бы эксклюзивные менеджеры. Но основная масса людей, кто приходил на избирательные участки, они же были, те, кто ходил на митинги, рабочие, которые говорили о том, как мы будем жить. Я просто не знаю, как он будет выходить из этой ситуации. На той номенклатуре, да на журналистах, которые поливают грязью Тихановскую, мать троих детей, по-моему. Светлана Тихановская. В общем, она мама, жена, достойная женщина. Ее оскорбляют просто чудовищно. Вот на этом вы хотите выехать, на этом построить будущее Беларуси? На мой взгляд, Беларуси такое будущее не нужно.
 
 
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