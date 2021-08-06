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В Сморгони откроется новая площадка для воркаута. Здесь можно будет позаниматься на турниках и сыграть в урбанбол
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на спортивных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В живописном месте, в городском парке на берегу озера, расположилась новая воркаут-зона. На ней жители города в любое время смогут не только позаниматься на открытом воздухе на турниках и специальном оборудовании, но и поиграть с мячом на площадке для урбанбола.
Напомним, запуск проекта «Спорт для всех» состоялся 7 июля. В агрогородке Лошница была открыта современная спортивная площадка по воркауту. Следующим на очереди стал Бобруйск. Здесь обустроили место для мини-футбола. Новая игровая зона появилась и в Минске. На территории водохранилища «Дрозды» установили восемь баскетбольных щитов как для самых маленьких игроков, так и для профессиональных спортсменов.
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В Сморгони откроется новая площадка для воркаута. Здесь можно будет позаниматься на турниках и сыграть в урбанбол
Новости Беларуси. «Спорт для всех». Проект, который приурочен к 16-летию основания Президентского спортивного клуба, продолжает собирать все поколения белорусов на...
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