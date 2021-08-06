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Балахоны не скроют лишний вес. 3 практических совета, как одеваться девушкам с пышными формами

06.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Балахоны не скроют лишний вес. 3 практических совета, как одеваться девушкам с пышными формами

Сегодня поделимся парочкой советов для обладательниц пышных форм

1. Очень глупо думать, что балахоны скроют лишний вес. Они, наоборот, делают вас еще больше. Лучший выбор — это полуоблегающая одежда. Она должна выделять плавные линии вашей фигуры, а не превращать ее в огромный шар.

2. Пышные девушки должны уметь составлять сбалансированный образ. Вам очень важно подчеркивать талию с помощью специальной драпировки или простого ремня.

3. Все знают, что вертикальная полоска визуально вытягивает силуэт, однако вам не обязательно покупать себе только полосатые вещи. Ищите вертикали повсюду: используйте ряды пуговиц, стрелки на брюках, носите длинные бусы, длинные жилеты.


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Сегодня поделимся парочкой советов для обладательниц пышных форм 1. Очень глупо думать, что балахоны скроют лишний вес. Они, наоборот, делают вас еще больше. Лучший...
 
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