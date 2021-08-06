Белорусы поборются за олимпийские медали. Сегодня ожидаем еще как минимум одну

Источник материала: ОНТ

Как минимум еще одна медаль появится сегодня у сборной Беларуси на Олимпийских играх в Токио! А может и сразу несколько.

В турнире по вольной борьбе за золото поспорит Магомедхабиб Кадимагомедов. В одной второй представитель Беларуси уверенно взял верх над фаворитом, итальянцем Франком Чамисо – 9:7. В финале Кадимагомедов поборется с Заурбеком Сидаковым из России. В женской борьбе за бронзу поспорит Ванесса Колодинская.

Также сегодня определятся победители и призеры в женском современном пятиборье. На награды претендуют и две белоруски: Ольга Силкина и Анастасия Прокопенко. А накануне порадовала наша Ирина Курочкина: она завоевала серебро в женской борьбе! В финале весовой категории до 57 килограммов белоруска уступила лишь олимпийской чемпионке из Японии Рисако Каваи. С медалью Ирину поздравил Александр Лукашенко и поблагодарил ее и наставников от лица всех болельщиков за серебро и позитивные эмоции.

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