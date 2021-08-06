Колесо фортуны. Кого из знаков зодиака ждет удача в предстоящие выходные?

Источник материала: ОНТ

Про кого-то говорят: «родился с золотой ложкой во рту», а кого-то регулярно преследуют «33 несчастья». Конечно, успех зависит от нас самих, но, возможно, звезды тоже приложили к этому усилие? Узнаем, к кому фортуна заглянет в гости в предстоящие выходные.

Овен

Вы все еще находитесь на пике успеха. Плывите по течению, а не пытайтесь что-то изменить. Максимально избегайте конфликтных ситуаций, они вам не нужны. Грамотно распределяйте свои энергетические ресурсы. Выходные уделите время отдыху с близкими и друзьями – лето ведь уходит. А вот занятия спортом отложите на начало следующей недели.

Близнецы

Близнецов успех ожидает именно в семье. Вы сможете простить старые обиды и наладить теплые отношения с родными. Расставляйте приоритеты и не бойтесь перемен. Семейные ценности и традиции – это для вас главное. Контролируйте свои расходы и избегайте ненужных трат.

Лев

Реальность превзойдет все ожидания. Материальная удача не заставит себя ждать. Вы получите хорошую премию, а может, и даже наследство. Неплохое время для реализации новых проектов. Вторая половинка будет счастлива провести совместное время. От вас сейчас зависит больше, чем кажется.

Дева

Самое время посвятить себя противоположному полу. Романтические отношения сложатся удачно. Возможно, вы заведете роман или вспомните о старой любви. Отличное время заняться своим здоровьем.

Весы

Посвятите свои выходные духовному развитию. Занятия йогой, поход в музей или выезд на природу помогут обрести внутреннюю гармонию. Благоприятное время для восстановления жизненных ресурсов. Вы можете провести время с семьей или побыть в одиночестве.

По материалам сайта femmie.ru

Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Telegram