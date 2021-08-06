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Наталья Кочанова и члены Совета Республики проведут приемы граждан в исполкомах Минска

06.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова и члены Совета Республики проведут приемы граждан в исполкомах МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики сегодня выслушают всех желающих в исполкомах Минска. 

Председатель Верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретится с людьми во Фрунзенском районе. Ее заместитель Анатолий Исаченко – в Ленинском.

На экранах телефоны, время приема и адреса районных администраций – в каждой из них предоставят возможность рассказать о том, что волнует. 

Сенаторы будут принимать до последнего посетителя. Такая практика давно подтвердила свою эффективность. По каждой ситуации проводится работа, и, как правило, в течение месяца люди получают необходимую помощь в решении актуальных вопросов. По некоторым проблемам удается найти решения, не выходя из кабинета. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики сегодня выслушают всех желающих в исполкомах Минска. ...
 
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