Наталья Кочанова и члены Совета Республики проведут приемы граждан в исполкомах Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Помочь людям решить проблемы и ответить на волнующие вопросы. С этой целью члены Совета Республики сегодня выслушают всех желающих в исполкомах Минска.

Председатель Верхней палаты парламента Наталья Кочанова встретится с людьми во Фрунзенском районе. Ее заместитель Анатолий Исаченко – в Ленинском.

На экранах телефоны, время приема и адреса районных администраций – в каждой из них предоставят возможность рассказать о том, что волнует.

Сенаторы будут принимать до последнего посетителя. Такая практика давно подтвердила свою эффективность. По каждой ситуации проводится работа, и, как правило, в течение месяца люди получают необходимую помощь в решении актуальных вопросов. По некоторым проблемам удается найти решения, не выходя из кабинета.

Фото: БЕЛТА

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