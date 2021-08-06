4-я смена началась в детских лагерях: почему такой отдых нравится и какую пользу он приносит?

Источник материала: ОНТ

Сейчас в лагерях проходят завершающие смены – последний шанс для детей набраться впечатлений, хорошо отдохнуть и обрести новых друзей.

Пару дней назад в оздоровительных лагерях началась финальная, четвертая смена. Для кого-то она последняя – в прямом смысле этого слова. Николай Лаврентьев проводит в лагере свое десятое лето – ездит сюда с 1-го класса. В следующем году его ждет поступление, так что это последний шанс отдохнуть в детском лагере. За столько лет нашел много друзей, с которыми общается до сих пор.

Николай Лаврентьев, воспитанник детского оздоровительного лагеря «Зубренок» Смолевичского района Минской области: «Мне больше всего в лагере нравится кушать, без этого никуда, я кушать очень люблю. Также нравится на дискотеки ходить, это своя атмосфера, музыка хорошая бывает. Если собрать хорошую компанию, можно повеселиться, потанцевать. Да и просто проводить время с друзьями. В футбол поиграть, в волейбол».

Самые популярные места в лагере – спортивные площадки. Можно поиграть в волейбол или баскетбол, теннис, позаниматься на тренажерах. Любителей острых ощущений ждет веревочный городок. Три уровня, сложные этапы и неподдельные эмоции.

Ксения Нестерович, воспитанница детского оздоровительного лагеря «Зубренок» Смолевичского района Минской области: «Мне очень нравится, тут отзывчивые вожатые, ребята, с которыми я не первый год езжу. Дружеская атмосфера мне тут нравится. Меня уже зовут сюда работать, так что в следующем году, я надеюсь, буду вожатой – буду опорой для деток, которые приедут в первый раз».

Владислав Борщ ездил отдыхать в лагерь пять раз. Это лето – шестое. Но сейчас уже в другом статусе – как вожатый. Говорит, с детьми общий язык нашел быстро, но субординацию соблюдает – просит называть его Владиславом Андреевичем.

Владислав Борщ, вожатый 13-го отряда детского оздоровительного лагеря «Зубренок» Смолевичского района Минской области: «Безусловно, было сложно, теперь я хотя бы понимаю, как это все изнутри варится. То есть будучи ребенком прочувствовал, как это было там, и вот сейчас уже будучи вожатым. Все нравится. Общение постоянное. Что-то случилось – пообщались, глупый вопрос задают – на все отвечаем. Дети улыбаются, я улыбаюсь – все хорошо».

Репетиции и концерты – важная часть жизни в оздоровительном лагере. Дети постоянно что-то готовят – в эти моменты даже спортивные площадки превращаются в танцпол. Для тех, кто любит более спокойные развлечения, работает библиотека и разные кружки.

Ангелина Неживец, педагог-организатор детского оздоровительного лагеря «Зубренок» Смолевичского района Минской области: «Костер дружбы» – дети показывают свои творческие номера. Потом мы у них просим обратную связь. Что вам не понравилось, что хотелось бы изменить? И уже дальше мы меняем наши мероприятия. В основном мероприятия делаем для людей, для творчества. Это “Танцуй со мной”, сейчас хотим сделать что-то похожее на “Евровидение” – будет конкурс “Миравидение”. Попробовать – а вдруг все-таки запоют?»

После насыщенного дня – два часа тихий час. С 14 до 16 в корпусах царит полная тишина. Затем полдник – легкий, но сытный перекус. Все по расписанию, порядок и дисциплина.

Елена Ракова, директор детского оздоровительного лагеря «Зубренок» Смолевичского района Минской области: «Четвертая смена – завершающая в летней оздоровительной кампании. Дети, которые где-то побывали, я считаю, что их нужно немножко привести к дисциплине, к порядку. Поэтому, конечно, здорово, я считаю, что умный родитель отправит ребенка в лагерь, чтобы ребенок вдруг вспомнил, что у него впереди уже школа, ему надо вовремя лечь спать, вовремя встать, распланировать свой день полностью, чтобы все успеть».

И дети, и воспитатели радуются – в этом году очень повезло с погодой. Но даже небольшие дожди не могут помешать отлично провести время. Ведь главное – компания.





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