Данные соцопроса: белорусы стали меньше доверять Западу

Источник материала: ОНТ

Общественное мнение белорусов стало более позитивным и взвешенным. Это и про взгляд на свое материальное положение, и на международное сотрудничество Беларуси. Мы продолжаем изучать данные большого соцопроса, проведенного аналитическим центром ЕсооМ по заказу ОНТ.

Также респондентам (а в июльском опросе участвовало практически 1900 человек из более 120 населенных пунктов – и это выборка приличная), предлагалось оценить действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране. Аналитический центр представил сравнительный анализ за полгода. Так вот, это цифры в отношение наших восточных партнеров: России и Китая за февраль. А это уже июльские – с заметным ростом в плюс. Как отражение того, что мы видели воочию: встречи глав государств, инициативы, реальная помощь, поддержка. А вот в действиях Запада раньше белорусы видели больше положительного, нежели сейчас. Польша, Украина, ЕС и все остальные буквально упали в глазах респондентов. И в части международного сотрудничества: большинство белорусов смотрит на восток. Только каждый 20-й на запад.

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