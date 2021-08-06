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Данные соцопроса: белорусы стали меньше доверять Западу

06.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Данные соцопроса: белорусы стали меньше доверять Западу

Общественное мнение белорусов стало более позитивным и взвешенным. Это и про взгляд на свое материальное положение, и на международное сотрудничество Беларуси. Мы продолжаем изучать данные большого соцопроса, проведенного аналитическим центром ЕсооМ по заказу ОНТ.  

Также респондентам (а в июльском опросе участвовало практически 1900 человек из более 120 населенных пунктов – и это выборка приличная), предлагалось оценить действия стран и объединений по отношению к событиям в нашей стране. Аналитический центр представил сравнительный анализ за полгода. Так вот, это цифры в отношение наших восточных партнеров: России и Китая за февраль. А это уже июльские – с заметным ростом в плюс. Как отражение того, что мы видели воочию: встречи глав государств, инициативы, реальная помощь, поддержка. А вот в действиях Запада раньше белорусы видели больше положительного, нежели сейчас. Польша, Украина, ЕС и все остальные буквально упали в глазах респондентов. И в части международного сотрудничества: большинство белорусов смотрит на восток. Только каждый 20-й на запад

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Общественное мнение белорусов стало более позитивным и взвешенным. Это и про взгляд на свое материальное положение, и на международное сотрудничество Беларуси. Мы...
 
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