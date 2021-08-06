Гороскоп на 6 августа: финансовые потери у Раков, гости вечером у Козерогов, удачный день у Стрельцов

Источник материала: ОНТ

Сегодня Овнам звезды рекомендуют заняться накопившимися делами. Воспользуйтесь в своих интересах полезной информацией, которая поступит от знакомых людей.

Ошибки и просчеты могут изменить ход событий у Тельцов. Откажитесь от ненужных покупок и постарайтесь обойтись тем, что имеете. Благоприятный день для тех, кто собрался завершить начатые дела.

Близнецам звезды советуют некоторое время придерживаться диеты. Физические нагрузки в совокупности с правильным питанием улучшат ваше здоровье и придадут сил для новых дел.

С финансовыми потерями могут столкнуться Раки. Не стоит расстраиваться из-за неудач. Сегодня вы с успехом добьетесь внимания интересующей вас особы.

Львам придется проявить терпение. Кто-то из окружения неправильно расценит вашу деловую активность. Приготовьтесь к тому, чтобы опровергнуть мнение оппонента.

Девы могут рассчитывать на поддержку близкого человека. Звезды предвещают вам благоприятный день для дружеских встреч. Советы окружающих окажутся полезными, а помощь - нужной.

Весов ожидает день, наполненный приятными событиями, которые касаются профессиональной деятельности, творчества и личной жизни. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и независимо.

Успешный день для осуществления самых смелых планов и намерений у Скорпионов. Однако не следует принимать кардинальных решений. Обойдя соперников, вы с блеском избавитесь от давних проблем.

Сегодня удача на стороне Стрельцов. Постарайтесь не обижаться на своих друзей. Общаясь с ними, будьте снисходительными. В круговороте дел не забывайте о занятиях спортом.

Звезды советуют Козерогам переложить решение вопросов на коллег. Чувство юмора поможет вам разрядить напряженную обстановку. Вечером на пороге дома могут появиться гости.

Довольно спокойный день у Водолеев. Текущие дела не создадут вам проблем, а хорошие семейные отношения добавят душевного тепла. Любимому человеку с вами легко и просто.

Рыбы полны энтузиазма. Гарантией вашего успеха станет уважение среди коллег. Постарайтесь не забывать о собственных потребностях, когда самоотверженно работаете для общего блага.





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