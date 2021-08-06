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Гороскоп на 6 августа: финансовые потери у Раков, гости вечером у Козерогов, удачный день у Стрельцов
Источник материала: ОНТ
Сегодня Овнам звезды рекомендуют заняться накопившимися делами. Воспользуйтесь в своих интересах полезной информацией, которая поступит от знакомых людей.
Ошибки и просчеты могут изменить ход событий у Тельцов. Откажитесь от ненужных покупок и постарайтесь обойтись тем, что имеете. Благоприятный день для тех, кто собрался завершить начатые дела.
Близнецам звезды советуют некоторое время придерживаться диеты. Физические нагрузки в совокупности с правильным питанием улучшат ваше здоровье и придадут сил для новых дел.
С финансовыми потерями могут столкнуться Раки. Не стоит расстраиваться из-за неудач. Сегодня вы с успехом добьетесь внимания интересующей вас особы.
Львам придется проявить терпение. Кто-то из окружения неправильно расценит вашу деловую активность. Приготовьтесь к тому, чтобы опровергнуть мнение оппонента.
Девы могут рассчитывать на поддержку близкого человека. Звезды предвещают вам благоприятный день для дружеских встреч. Советы окружающих окажутся полезными, а помощь - нужной.
Весов ожидает день, наполненный приятными событиями, которые касаются профессиональной деятельности, творчества и личной жизни. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и независимо.
Успешный день для осуществления самых смелых планов и намерений у Скорпионов. Однако не следует принимать кардинальных решений. Обойдя соперников, вы с блеском избавитесь от давних проблем.
Сегодня удача на стороне Стрельцов. Постарайтесь не обижаться на своих друзей. Общаясь с ними, будьте снисходительными. В круговороте дел не забывайте о занятиях спортом.
Звезды советуют Козерогам переложить решение вопросов на коллег. Чувство юмора поможет вам разрядить напряженную обстановку. Вечером на пороге дома могут появиться гости.
Довольно спокойный день у Водолеев. Текущие дела не создадут вам проблем, а хорошие семейные отношения добавят душевного тепла. Любимому человеку с вами легко и просто.
Рыбы полны энтузиазма. Гарантией вашего успеха станет уважение среди коллег. Постарайтесь не забывать о собственных потребностях, когда самоотверженно работаете для общего блага.
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Гороскоп на 6 августа: финансовые потери у Раков, гости вечером у Козерогов, удачный день у Стрельцов
Сегодня Овнам звезды рекомендуют заняться накопившимися делами. Воспользуйтесь в своих интересах полезной информацией, которая поступит от знакомых людей....
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