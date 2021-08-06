В Академии МВД назначили нового начальника

Источник материала: ОНТ

Эффективные подходы к обучению специалистов правоохранительных органов. Нового начальника Академии МВД представил личному составу вуза министр внутренних дел.

Иван Кубраков отметил, что Александру Васильеву при наличии профессионального опыта будет по силам решать вопросы. Главная цель – подготовка высококвалифицированных кадров. В желающих учиться и работать в этой сфере недостатка нет.

Основные требования к сотрудникам органов внутренних дел не раз обозначал Президент: это преданность своему народу и государству. На таких принципах и будет основана учеба в Академии МВД.

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