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В Минске откроют памятник композитору Игорю Лученку
Источник материала: ОНТ
Легенда белорусской музыки в скульптуре. Сегодня на Аллее славы Восточного кладбища Минска откроют памятник композитору Игорю Лученку.
В этот день народному артисту СССР и Беларуси исполнилось бы 83 года. «Песняры», «Сябры», «Верасы», София Ротару, Валентина Толкунова – его песни исполняли лучшие артисты эстрады. Свой «Родны кут» Игорь Лученок украсил мелодиями, которые помнят и любят не только в Беларуси. Церемония открытия мемориала начнётся ровно в полдень.
Фото: БЕЛТА
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Легенда белорусской музыки в скульптуре. Сегодня на Аллее славы Восточного кладбища Минска откроют памятник композитору Игорю Лученку. В этот день народному...
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