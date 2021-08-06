В Минске откроют памятник композитору Игорю Лученку

Источник материала: ОНТ

Легенда белорусской музыки в скульптуре. Сегодня на Аллее славы Восточного кладбища Минска откроют памятник композитору Игорю Лученку.

В этот день народному артисту СССР и Беларуси исполнилось бы 83 года. «Песняры», «Сябры», «Верасы», София Ротару, Валентина Толкунова – его песни исполняли лучшие артисты эстрады. Свой «Родны кут» Игорь Лученок украсил мелодиями, которые помнят и любят не только в Беларуси. Церемония открытия мемориала начнётся ровно в полдень.

Фото: БЕЛТА

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