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Полиция Великобритании арестовала 11 человек за расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

06.08.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В отношении людей, оскорблявших игроков сборной Англии Букайо Сака, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо после финала Евро-2020 против Италии, полиция Великобритании продолжает расследование.



Правоохранители арестовали уже 11 человек, сообщает footboom.ru со ссылкой на Sky Sports. Заметим, в соцсетях разместили 207 сообщений оскорбительного характера, 123 аккаунта принадлежат людям не из Великобритании.

"Есть люди, которые считают, что могут спрятаться за профилем в социальных сетях и безнаказанно публиковать такие отвратительные комментарии. Им нужно еще раз подумать - у нас есть следователи, которые активно ищут оскорбительные высказывания в связи с этим матчем, и, если их признают нарушением закона, люди, опубликовавшие их, будут арестованы. Наше расследование продвигается в хорошем темпе, и мы благодарны людям, которые сообщали нам о расистских постах", - сказал следователь Марк Робертс.

Напомним, пишет ru.oxu.az, что Сака, Рэшфорд и Санчо не реализовали пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020.
 
 
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В отношении людей, оскорблявших игроков сборной Англии Букайо Сака, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо после финала Евро-2020 против Италии, полиция Великобритании...
 
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