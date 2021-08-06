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В соседней планетной системе заподозрили существование обитаемой суперземли

06.08.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ученые обнаружили, что в 35 световых годах от нашей планеты существует звезда (красный карлик L 98-59), вокруг которой вращаются по меньшей мере четыре планеты. Но там может быть и пятая, обитаемая, считают астрономы.


©Shutterstock / Fotodom

Об этом сообщается в релизе Европейской южной обсерватории, пишет ru.oxu.az со ссылкой на profil.ru. Две ближайшие к звезде планеты вероятно содержат недостаточное количество воды для наличия жизни, а 30 % массы третьей планеты может составлять Н2О, что делает ее "планетой океана", говорят ученые.

Но ученые подозревают, что есть и пятая планета, суперземля, вращающаяся вокруг красного карлика L 98-59, и она может находиться в обитаемой зоне. "На планете может быть атмосфера, которая способна защищать и поддерживать жизнь", – сказала астрофизик Мария Роза Сапатеро Осорио из Центра астробиологии в Испании.

По данным релиза, астрономы смогли определить с помощью метода лучевых скоростей, что планета в системе имеет примерно половину массы Венеры. Астрономы впервые обнаружили три планеты L 98-59 в 2019 году с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Суперземля - это класс планет, масса которых больше массы Земли, но сильно меньше массы газовых гигантов. Ранее еще одна суперземля была найдена в 26 световых годах от Солнечной системы. Это экзопланета с температурой поверхности немного ниже, чем на Венере. Она может иметь атмосферу, и, как следствие, признаки инопланетной жизни.
 
 
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Ученые обнаружили, что в 35 световых годах от нашей планеты существует звезда (красный карлик L 98-59), вокруг которой вращаются по меньшей мере четыре планеты. Но там...
 
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