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«Газпром» сократил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

06.08.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за пожара на газоперерабатывающем заводе вблизи Нового Уренгоя «Газпром» вынужденно сократил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа». По оценкам операторов трубопровода, поставки снижены в 2 раза.




Так, немецкий газотранспортный оператор Gascade сообщает, пишет Officelife.media, что ранее на входе в газотранспортную систему Германии поставки газа составляли 2,1 млн куб. м в час, а 5 августа отмечено снижение до 1 млн куб. м в час.

«Газпром» не комментирует снижение поставок газа в Европу. Подача голубого топлива по «Северному потоку» поддерживается на прежнем уровне.

Тем временем стало известно, что пожар на заводе, который подготавливает конденсат к транспортировке, случился в ночь на четверг. По факту ЧП прокуратура Ямала проверяет соблюдение промышленной безопасности.

В Европе потребители озабочены версией, что российский газовый монополист намеренно создает дефицит газа на рынке, чтобы поддерживать высокие цены на него.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран: России, Беларуси, Польши и Германии. Проектная мощность трубы — 33 млрд куб. м газа в год.

Оператором белорусского участка газопровода является компания «Газпром трансгаз Беларусь».

Ранее сообщалось, что «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности на новый газовый год (с 1 октября 2021 по 1 октября 2022 года) через Польшу и Украину на годовых аукционах, которые прошли 5 июля на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform.

Эксперты объясняют это новой стратегией газового монополиста, который отныне будет бронировать транзитные мощности краткосрочно — на квартал или помесячно.
 
 
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Из-за пожара на газоперерабатывающем заводе вблизи Нового Уренгоя «Газпром» вынужденно сократил транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа». По оценкам...
 
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