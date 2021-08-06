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Лукашенко одобрил проект соглашения о рынке аудиторских услуг в ЕАЭС

06.08.2021 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в Евразийском экономическом союзе.




Соглашение об аудиторской деятельности — ключевой документ, направленный на формирование единого рынка аудиторских услуг Союза, пишет Officelife.media. Он предусматривает единые подходы к регулированию этой сферы деятельности.

Документ также предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц. Это позволит расширить возможности бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний государств Союза.

После вступления соглашения в силу аудиторы и аудиторские организации одной страны Союза смогут оказывать услуги в других государствах ЕАЭС, а аудиторские заключения, выданные в одной стране Союза, будут признаваться в других.
 
 
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Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект Соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в Евразийском экономическом союзе.
 
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