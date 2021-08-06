Балаба не видит предпосылок для массовых протестов 9 августа













"Предпосылок (к массовым протестам 9 августа – ИФ) нет. Как бы то ни было, сегодня даже те, кто был в свое время затуманен определенными моментами, уже понимают, что ведь ничего не удалось. Вот эта революция, блиц-криг, который пытались они реализовать… Если бы это исходило изнутри, от населения… Но ведь пытались реализовать этот блиц-криг те кукловоды, которые есть на Западе", - сказал Балаба.





"Очень жаль тех людей, которые подверглись влиянию вот этих деструктивных телеграм-каналов. Очень жаль тех людей, которые стали сакральной жертвой. И этих людей же уже не вернешь. На их смерти просто хайпанули отдельные товарищи в течение дня-двух, к сожалению великому, на их смерти, на полученных ими травмах, ранениях, и не более того. Но это была всего лишь … попытка вытянуть под этим видом людей на улицу, всколыхнуть общество, создать очередную эмоцию. Это не получилось, и думаю, что и не получится", - подчеркнул командир столичного ОМОНа.





пишет interfax.by, что к выполнению своих задач его подразделение готово всегда. Балаба ещё раз отметил,interfax.by, что к выполнению своих задач его подразделение готово всегда.





"Что касается планов, на то есть те подразделения, которые сегодня … собирают эту информацию. Мы – подразделение, которое выполняет тактические задачи. И я вам могу сказать, вы можете быть абсолютно уверены, что свои задачи мы выполнили как тогда, так и выполним сейчас", - заявил он.





В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.







