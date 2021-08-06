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76 лет с момента трагедии. В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

06.08.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. 76 лет с момента трагедии. В Японии и во всем мире 6 августа вспомнят жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот город первым принял на себя удар 6 августа 1945 года. Следующим 9 августа нападению подвергся Нагасаки.

76 лет с момента трагедии. В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Атомные бомбардировки этих японских городов остаются единственными в истории человечества случаями боевого применения ядерного оружия. Атаку осуществили Вооруженные Силы США на заключительном этапе Второй мировой войны. Общее число погибших от взрывов и их последствий оценивается в несколько сотен тысяч человек.

 
 
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Новости Японии. 76 лет с момента трагедии. В Японии и во всем мире 6 августа вспомнят жертв атомной бомбардировки Хиросимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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