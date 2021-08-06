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Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 16 га
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 сегодня общая площадь пожара составляет 16 га", - рассказали в пресс-службе.
По оперативным данным, за сутки в стране ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,2 га. -0-
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. "Продолжено...
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