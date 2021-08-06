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Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 16 га

06.08.2021 09:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 сегодня общая площадь пожара составляет 16 га", - рассказали в пресс-службе.

По оперативным данным, за сутки в стране ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,2 га. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС. "Продолжено...
 
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