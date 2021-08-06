Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась до 16 га

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь торфяного пожара в Петриковском районе сократилась, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 сегодня общая площадь пожара составляет 16 га", - рассказали в пресс-службе.

По оперативным данным, за сутки в стране ликвидирован 1 лесной пожар на площади 0,2 га. -0-