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В Клецком районе при пожаре погибла женщина

06.08.2021 09:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"5 августа в 7.29 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Колки Клецкого района Минской области, принадлежащем гражданину 1951 года рождения, пенсионеру. На пожаре обнаружена погибшая дочь хозяина 1975 года рождения", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 августа в 7.29 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Колки Клецкого района Минской области, принадлежащем гражданину 1951 года рождения,...
 
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