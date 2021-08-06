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В Клецком районе при пожаре погибла женщина
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе при пожаре погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"5 августа в 7.29 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Колки Клецкого района Минской области, принадлежащем гражданину 1951 года рождения, пенсионеру. На пожаре обнаружена погибшая дочь хозяина 1975 года рождения", - рассказали в пресс-службе.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
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5 августа в 7.29 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Колки Клецкого района Минской области, принадлежащем гражданину 1951 года рождения,...
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