Источник материала: БелТА

6 августа, Минск, Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе женщина госпитализирована из-за отравления угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о госпитализации женщины 1986 г.р. с предварительным диагнозом "отравление угарным газом" поступило 5 августа в 11.04 в ЦОУ Дзержинского района из учреждения здравоохранения.

Выяснилось, что накануне женщина приехала с родственниками на дачу в д.Скородное Дзержинского района. Около 22.30 в доме растопили печь и легли спать, а утром ей стало плохо. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в учреждение здравоохранения. Женщина находилась в сознании.

Предварительная причина случившегося - преждевременное закрытие задвижки печи.-0-