Источник материала: Салiдарнасць

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Представитель МИДа Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ответ французского министерства Европы и иностранных дел на запрос группы сенаторов по поводу деятельности неонацистских группировок в Украине:

«Как следует из ответа, «неонацистские группировки на Украине есть» (что, видимо, не особо смущает Париж), но их популярность «не превышает среднюю по Европе», а антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись: Министр иностранных дел Ж.-И. Ле Дриан.

Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже, — нет. <…>

Абсурдно звучит и другая часть ответа Министра. Якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине. Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришёл к власти самым что ни на есть демократическим путем.

Тот самый, который потом завоевал пол-Франции — об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма, — при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и т.д. были бы порабощены».





Захарова старательно не замечает смысл слов Ле Дриана о приходе Зеленского к власти демократическим путем. Французский министр подчеркивает тот факт, что на выборах президента Украины с впечатляющим результатом 73,22% голосов во втором туре победил кандидат, никогда не скрывавший ни своего еврейского происхождения, ни того, что его родной язык — русский. Это безусловное свидетельство непопулярности неонацистских идей в Украине.

Что же касается прихода Гитлера к власти демократическим путем, здесь Захарова повторяет довольно распространенный исторический миф. На президентских выборах 1932 года Гитлер проиграл беспартийному кандидату Паулю фон Гинденбургу.

На выборах в рейхстаг в ноябре 1932 года НСДАП заняла первое место, но результат в 33,09% голосов и нежелание других партий вступать в коалицию с нацистами не позволяли им создать правительство.

Нацисты рассматривали результат выборов как провал. Йозеф Геббельс в конце 1932 года в своих дневниках давал такую оценку ситуации: «надежды полностью исчезли», «мы на последнем издыхании», «нет денег, никто не дает кредит».

Но из-за позиции коммунистов, получивших 16,86% голосов и категорически отказавшихся создавать коалицию с социал-демократами, набравшими 20,43%, сформировать правительство, которое получило бы поддержку парламентского большинства, оказалось невозможно.

Германия оказалась в ситуации правительственного кризиса. Фон Гинденбург назначил канцлером беспартийного Курта фон Шлейхера, который был министром обороны в предыдущем правительстве Франца фон Папена. Не пользовавшееся поддержкой рейхстага правительство фон Шлейхера продержалось два месяца.

После этого в результате интриг фон Папена, недовольного своей отставкой, фон Гинденбург в конце января 1933 года неожиданно для самих нацистов предложил пост канцлера в кабинете парламентского меньшинства Гитлеру. Фон Папену достался пост вице-канцлера.

Тогда же фон Гинденбург назначил на 5 марта 1933 года внеочередные парламентские выборы. 27 февраля было подожжено здание рейхстага, и нацисты обвинили в поджоге Коммунистическую партию на том основании, что непосредственный виновник поджога Маринус ван дер Люббе был нидерландским коммунистом.

Существуют разные версии этого преступления; по одной из них, поджог был провокацией, устроенной нацистами, по другой, ван дер Люббе был психически нездоровым одиночкой. Но так или иначе, нацисты использовали это как мощный пропагандистский инструмент.

Фон Гинденбург по требованию Гитлера подписал декреты «О защите народа и государства» и «Против предательства немецкого народа и происков изменников родины», отменявшие неприкосновенность личности и собственности, свободу собраний, союзов, слова и печати и тайну переписки. Были арестованы около 10 000 инакомыслящих, в том числе лидер коммунистов Эрнст Тельман.

Тем не менее, на выборах 1933 года нацисты снова не смогли получить абсолютное большинство, набрав всего лишь 43,91% голосов. Социал-демократы получили 18,25%, уже практически запрещенные коммунисты — 12,32%. Но голоса, поданные за коммунистов, объявили недействительными и передали НСДАП. Только таким образом нацистам удалось получить простое большинство в рейхстаге.

Конституционного большинства в ⅔ голосов у нацистов все еще не было. Но удалось провести закон о наделении канцлера чрезвычайными полномочиями, в том числе правом издавать законы без согласования с рейхстагом. Во время голосования по этому законопроекту в зале находились вооруженные штурмовики и эсэсовцы. В мае были запрещены профсоюзы, в июле — все партии, кроме НСДАП.

Наконец, в августе 1934 года умер президент фон Гинденбург, и Гитлер, вместо того чтобы назначить внеочередные президентские выборы, присвоил президентские полномочия и провозгласил себя единоличным вождем нации.

Таким образом, нацисты пришли к власти не через демократические выборы, а путем сначала закулисных интриг, а затем — силового переворота.