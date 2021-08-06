С людьми, которые только что вернулись из путешествия, нельзя видеться какое-то время. Они становятся совершенным душнилами а-ля: «Кааак мне в Грузии наливали», «Каааакк ко мне в Турции приставали», — месяц надо выдержать, на обратную акклиматизацию челов

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С людьми, которые только что вернулись из путешествия, нельзя видеться какое-то время. Они становятся совершенным душнилами а-ля: «Кааак мне в Грузии наливали», «Каааакк ко мне в Турции приставали», — месяц надо выдержать, на обратную акклиматизацию человеку.

Можно их понять, и вместе с тем, лучше воздержаться.

(Виталий Гринь)