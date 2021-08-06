Источник материала: UDF



Андрей Макаревич

"Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", – написал он.

"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить", – прокомментировали публикацию поклонники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Красивая пара». 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой В апреле 2020 года Макаревич сообщил, что женат на Кляйн.

Артист отметил, что снимок был сделан во время презентации их новой с женой марки вина. Пара позирует на фоне рекламного баннера – певец выбрал для мероприятия джинсовую рубашку и черные брюки, а его супруга была одета в светлое платье по фигуре с цветочным принтом.также показал подписчикам, как выглядит их вино.В комментариях певец отметил, что виноделием занимается жена, а он разработал этикетку.– четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране.Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка.