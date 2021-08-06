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«Красивая пара». 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
Источник материала: UDF
Андрей Макаревич
Артист отметил, что снимок был сделан во время презентации их новой с женой марки вина. Пара позирует на фоне рекламного баннера – певец выбрал для мероприятия джинсовую рубашку и черные брюки, а его супруга была одета в светлое платье по фигуре с цветочным принтом.
"Вкусное, мне понравилось. По-моему, все получилось", – написал он.
Андрей Макаревич также показал подписчикам, как выглядит их вино.
В комментариях певец отметил, что виноделием занимается жена, а он разработал этикетку.
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить", – прокомментировали публикацию поклонники.
Эйнат Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране.
Макаревич впервые сообщил о браке с Кляйн в конце апреля 2020 года, вскользь упомянув в интервью, что потерял статус холостяка.
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В апреле 2020 года Макаревич сообщил, что женат на Кляйн.
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