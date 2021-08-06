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Повышенная потливость может быть сигналом о проблемах с важным органом.

06.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Повышенная потливость может быть сигналом о проблемах с важным органом.
Иллюстративное фото
Когда человеку слишком жарко или когда он одет не по сезону тепло, начинает испаряться пот, охлаждающий тело. Пот — это норма, но в некоторых случаях люди замечают, что начинают потеть слишком сильно. Пот не успевает испаряться, из-за липкости, влажности и неприятного запаха человек испытывает сильный дискомфорт. Гипергидроз может быть врожденной особенностью организма. Такая форма гипергидроза называется первичной.

Однако, рассказывает руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская, есть и вторичный гипергидроз, указывающий на те или иные неполадки в организме. Внезапная избыточная потливость может указывать на развивающееся заболевание или особенное состояние организма.

Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз,


«Этот симптом смертельной болезни проявляется ночью», — говорит Малиновская.


Еще одна возможная причина — нарушение нормального функционирования щитовидной железы. Гипергидроз может свидетельствовать о гипертиреозе (тиреотоксикозе), при котором вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. Это заболевание также выдают излишняя эмоциональность, проблемы со сном, внезапное увеличение веса. Определить дисфункцию важного органа поможет обследование щитовидной железы (скрининг), для которого достаточно сдать кровь.
 
 
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Всего у человека более пяти миллионов потовых желез, регулирующих температуру тела.
 
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