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«Этот симптом смертельной болезни проявляется ночью», — говорит Малиновская.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повышенная потливость может быть сигналом о проблемах с важным органом. Всего у человека более пяти миллионов потовых желез, регулирующих температуру тела.

Однако, рассказывает руководитель медицинского департамента сети медицинских лабораторий KDL, есть и вторичный гипергидроз, указывающий на те или иные неполадки в организме. Внезапная избыточная потливость может указывать на развивающееся заболевание или особенное состояние организма.Сильная потливость может возникать на фоне климакса или подросткового возраста, когда организм испытывает сильную гормональную перестройку. Переходный период закончится, нормализуется и потоотделение. В период менопаузы необходимо обратиться к врачу, который подберет препараты, которые помогут организму адаптироваться и легче перенести признаки наступления климакса, в том числе и гипергидроз,Еще одна возможная причина — нарушение нормального функционирования щитовидной железы. Гипергидроз может свидетельствовать о гипертиреозе (тиреотоксикозе), при котором вырабатывается слишком много гормонов щитовидной железы. Это заболевание также выдают излишняя эмоциональность, проблемы со сном, внезапное увеличение веса. Определить дисфункцию важного органа поможет обследование щитовидной железы (скрининг), для которого достаточно сдать кровь.