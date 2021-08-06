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Автоэксперты перечислили 8 способов, которые позволят снизить «масложор»

06.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Автоэксперты перечислили 8 способов, которые позволят снизить «масложор»
Иллюстративное фото
Специалисты журнала «За рулем» отметили, что нормальный расход масла почти всегда указывается в инструкции по эксплуатации машины. Часть автокомпаний указывают расход 1 л на 1000 км пробега в трудных условиях или на 1500 км при нормальной эксплуатации. Таким образом они хотят обезопасить себя от претензий владельцев современных транспортных средств. При нормальной работе силовой агрегат в среднем потребляет не более 1 литра масла на 7000–8000 км пробега. Другими словами, в норме масло доливать от замены до замены не нужно.

В том случае, если уровень масла на начал резко падать, то специалисты советуют найти ликвидировать все утечки. Подтекать может уплотнение коленчатого вала — передний или задний сальники. Если течёт задний, то это может вывести из строя сцепление, течь переднего повреждает ремень привода ГРМ или ремни привода вспомогательных агрегатов. Помимо этого необходимо наладить систему вентиляции картерных газов. Данная система отводит газы, которые прошли сквозь уплотнение поршень-цилиндр во всасывающий тракт. Мельчайшие капли масла уходят вместе с газом. Для этого существует маслоотделитель. Когда он забит, то лубрикант начинает лететь во впускной трубопровод, при этом залепляя впускные клапаны, а также создавая нагар в цилиндрах. В результате это приводит к попаданию смазки на впуск в цилиндры в больших количествах.


Двигатель старого авто может потреблять много масла из-за изношенной цилиндропоршневой группы. В этом случае эксперты советуют использовать масла с большей вязкостью. Если силовой агрегат эксплуатировался по инструкции на маслах 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать увеличить вязкость до 5W-40. Это уменьшит потребление масла, но зимой, при низких температурах, двигатель будет хуже запускаться. Если это не помогло, то можно залить в мотор специальные присадки, в которых содержится загуститель масла.

Закоксовавшиеся маслосъемные кольца тоже являются причиной большого потребления масла. Восстановить их можно при помощи средств автохимии. Также следует обратить внимание на маслоотражательные колпачки. За их замену могут попросить довольно большую сумму, но это все еще не капитальный ремонт двигателя. Можно заменить маслоотражательные колпачки, не снимая головку блока цилиндров, при этом все равно потребуется демонтаж распредвалов, что на цепных двигателях ведёт к разборке передней части агрегата.
 
 
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Как снизить расход масла без капитального ремонта двигателя.
 
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