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Лето выходит на финишную прямую! Чего ждать от погоды в августе? Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: UDF
Фото Яна Хведчина
В августе тепла будет вдоволь, но без дождя и молнии не обойдется. И если первая половина месяца обычно мало чем отличается от июля, то во второй половине уже видны перемены: дни становятся короче, постепенно снижается температура воздуха, а вместе с ней и температура воды в реках и водоемах.
По данным мировых метеоцентров, август обещает быть без выдающихся параметров температуры и осадков. Последний летний месяц будет радовать нас очень теплой, а в отдельные дни даже жаркой погодой.
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–1, 5 градуса выше климатической нормы, которая составляет от +16 по северо-западу до +17 на востоке и по сравнению с июлем снижается на полтора градуса. Таким образом, обычно в августе воздух прогревается днем до +21..+24. В отдельные дни до 25–30 градусов тепла на восточной части нашей страны. Ночью всего 10–13 градусов выше нуля. Кстати, примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа наблюдаются заморозки.
Осадки в августе прогнозируются в пределах нормы. То есть, нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождями. Не обойдется, конечно, и без опасных природных явлений: гроз, молний и туманов.
Как мы помним, первые месяцы лета ознаменовались многочисленными метеорэкордами. Чем запомнится август-2021, покажет время. Пока же в истории метеоанализов сохранились следующие аномальные явления природы.
— Самым теплым был август 2010 года со среднемесячной температурой воздуха плюс 20,8, что на 4,3 градуса выше климатической нормы.
— Абсолютный августовский максимум температуры воздуха + 38,9 зарегистрирован днем 8 августа 2010 года на метеостанции Гомель. Это самая высокая температура воздуха, зафиксированная на территории Беларуси за все время метеонаблюдений.
— Абсолютный минимум температуры воздуха в августе 3,4 градуса мороза отмечен в ночь на 30 августа 1966 года на метеостанции Полесская (Брестская область).
— А среди рекордсменов по дождю отметился Бобруйск. Там в августе 1970 года за сутки выпало 146 мм осадков или 146 литров воды на квадратный метр. Этот рекорд пока не побит.
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В августе тепла будет вдоволь, но без дождя и молнии не обойдется.
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