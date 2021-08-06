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Лето выходит на финишную прямую! Чего ждать от погоды в августе? Прогноз от Дмитрия Рябова

06.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лето выходит на финишную прямую! Чего ждать от погоды в августе? Прогноз от Дмитрия Рябова
Фото Яна Хведчина
«На календаре — август. Но ведь это вовсе не повод, чтобы портить свое настроение мыслями об окончании лета», — уверен Дмитрий Рябов. Специально для читателей портала ZVIAZDA.BY самый известный белорусский синоптик делает прогноз на последний летний месяц и призывает провести его на позитиве.

В августе тепла будет вдоволь, но без дождя и молнии не обойдется. И если первая половина месяца обычно мало чем отличается от июля, то во второй половине уже видны перемены: дни становятся короче, постепенно снижается температура воздуха, а вместе с ней и температура воды в реках и водоемах.

По данным мировых метеоцентров, август обещает быть без выдающихся параметров температуры и осадков. Последний летний месяц будет радовать нас очень теплой, а в отдельные дни даже жаркой погодой.

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1–1, 5 градуса выше климатической нормы, которая составляет от +16 по северо-западу до +17 на востоке и по сравнению с июлем снижается на полтора градуса. Таким образом, обычно в августе воздух прогревается днем до +21..+24. В отдельные дни до 25–30 градусов тепла на восточной части нашей страны. Ночью всего 10–13 градусов выше нуля. Кстати, примерно раз в 20 лет в третьей декаде августа наблюдаются заморозки.


Осадки в августе прогнозируются в пределах нормы. То есть, нас ждет в среднем от 11 до 15 дней с дождями. Не обойдется, конечно, и без опасных природных явлений: гроз, молний и туманов.

Как мы помним, первые месяцы лета ознаменовались многочисленными метеорэкордами. Чем запомнится август-2021, покажет время. Пока же в истории метеоанализов сохранились следующие аномальные явления природы.

— Самым теплым был август 2010 года со среднемесячной температурой воздуха плюс 20,8, что на 4,3 градуса выше климатической нормы.

— Абсолютный августовский максимум температуры воздуха + 38,9 зарегистрирован днем 8 августа 2010 года на метеостанции Гомель. Это самая высокая температура воздуха, зафиксированная на территории Беларуси за все время метеонаблюдений.

— Абсолютный минимум температуры воздуха в августе 3,4 градуса мороза отмечен в ночь на 30 августа 1966 года на метеостанции Полесская (Брестская область).

— А среди рекордсменов по дождю отметился Бобруйск. Там в августе 1970 года за сутки выпало 146 мм осадков или 146 литров воды на квадратный метр. Этот рекорд пока не побит.
 
Теги: Гомель
 
 
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В августе тепла будет вдоволь, но без дождя и молнии не обойдется.
 
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