Источник материала: UDF



Фото: Shutterstock

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые назвали ранние признаки рака печени Одно из самых частых проявлений – резкая потеря веса.

Причины возникновения рака печени не всегда ясны. У некоторых людей заболевание развивается без каких-либо предпосылок. Исследования показывают, что только в 20 % рак печени диагностируется на ранней стадии, когда возможно лечение. Дело в том, что в самом начале у больных не возникает никаких симптомов.Однако некоторые признаки могут помочь выявить заболевание. Одно из самых частых проявлений – резкая потеря веса. Также при раке печени желтеют кожа и белки глаз. На опасное заболевание могут намекать кожный зуд, общая слабость и отек живота.Ранее сообщалось, что онкологические заболевания женских половых органов на ранних стадиях развиваются практически бессимптомно. Но есть признаки, по которым их можно выявить. Так, постоянное вздутие живота может указывать на рак яичников.