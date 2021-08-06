ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые назвали ранние признаки рака печени

06.08.2021 09:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ученые назвали ранние признаки рака печени
Фото: Shutterstock
Рак печени – это третья по частоте причина смерти среди всех больных с онкологией. Поэтому ученые провели масштабное исследование для раннего выявления смертельной болезни, пишет Express.

Причины возникновения рака печени не всегда ясны. У некоторых людей заболевание развивается без каких-либо предпосылок. Исследования показывают, что только в 20 % рак печени диагностируется на ранней стадии, когда возможно лечение. Дело в том, что в самом начале у больных не возникает никаких симптомов.

Однако некоторые признаки могут помочь выявить заболевание. Одно из самых частых проявлений – резкая потеря веса. Также при раке печени желтеют кожа и белки глаз. На опасное заболевание могут намекать кожный зуд, общая слабость и отек живота.

Ранее сообщалось, что онкологические заболевания женских половых органов на ранних стадиях развиваются практически бессимптомно. Но есть признаки, по которым их можно выявить. Так, постоянное вздутие живота может указывать на рак яичников.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из самых частых проявлений – резкая потеря веса.
 
Новости дня
Новости разные
 
76 лет с момента трагедии. В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by