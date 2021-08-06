Источник материала: UDF

Фото: Pixabay

«Что особенно важно, такие приложения позволят не растеряться в сложный момент и предпринять необходимые действия согласно инструкциям», — добавил Мясоедов. Он отметил, что самой важной категорией являются приложения медицинской направленности, в том числе сервисы дистанционной медицины.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы приложения для смартфонов способные спасти жизнь Приложения, которые способны спасти не только жизнь пользователя, но и человека рядом.

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв»подчеркнул, что в экстренной ситуации компас поможет найти берег для причаливания или безопасный спуск с холма, а карта позволит выбраться из леса, если сеть не ловит, при помощи сохраненных маршрутов или без использования интернета.Информационные приложения представляют собой подобие оцифрованных армейских справочников. Специалист пояснил, что они помогут определить, что из растений пригодно в пищу, подскажут, как вести себя с дикими животными или в условно бытовых происшествиях, например, при разливе ртути из разбитого градусника или пожаре.Эксперт объяснил, что с их помощью можно определить порядок действия при недомогании, в некоторых случаях поставить диагноз и начать лечение благодаря защищенному каналу связи с проверенными врачами. Также подобные программы актуальны для людей с хроническими заболеваниями. Они напомнят, когда нужно принять лекарство или провести процедуры, а при подключении дополнительного оборудования позволят отследить сердечный ритм, давление, температуру тела.Мясоедов заключил, что такое программное обеспечение следует установить заблаговременно, особенно перед дальними поездками или насыщенными мероприятиями. Оно занимает немного внутренней памяти и может функционировать одновременно с другими приложениями.