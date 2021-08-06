Источник материала: UDF



Фото: АР

«Голос Америки»

«Я поддерживал учреждение подобных трибуналов по трагедиям в Руанде, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии. Я уверен, что Слободан Милошевич, как и другие убийцы, никогда не думал, что окажется на скамье подсудимых. Россия не была этим довольна, и она вряд ли будет довольна в случае привлечения Лукашенко к ответственности, но посмотрите, сколько людей было убито в ходе его правления, сколько тысяч белорусов были избиты и унижены на улицах городов, и он вполне может стоять за гибелью Виталия Шишова. Это все может быть также рассмотрено Международным уголовным судом».

«Но, возможно, в какой-то момент Путину нужно будет осознать, что неудобств от этой поддержки для него больше, чем выгод».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Конгрессе США предложили учредить международный трибунал по преступлениям Лукашенко Предложение внес политик, занимавшийся наказанием режимов в Руанде, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии.

Парламентарий считает, что «Лукашенко очень испуган и находится в отчаянии от того, что может потерять власть — и это очень опасное состояние, он готов на что угодно в отношении белорусского народа».В этой связи конгрессмен считает, что «США должны это полностью понимать — и действовать упреждающе. Мы должны быть готовы к тому, чтобы учредить международный трибунал по его преступлениям».Конгрессмен-республиканец напомнил, что «полная поддержка режима Лукашенко — пропагандистская, финансовая и даже военная — идет из Москвы и делает ее соучастницей».