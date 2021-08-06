Авиакомпания Iraqi Airways на ближайшую неделю отменила все рейсы в Минск. Об этом компания сообщила в своих соцсетях.





«Начиная с 5 августа, авиасообщение останавливается на одну неделю. В течение этого периода пассажиры могут изменить даты бронирования либо оформить возврат билетов без штрафов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Iraqi Airways организует рейсы в Минск еще из трех городов Ирака — Сулеймании, Басры и Эрбиля. Из Багдада в Минск летали самолеты этой же авиакомпании четыре раза в неделю и компании FlyBaghdad — два раза в неделю.

Ранее о возможной приостановке рейсов на 10 дней сообщил посол Европейского союза в Ираке Мартин Хут со ссылкой на «несколько источников».

По его словам, Iraqi Airways проинформировали об этом все туристические агентства своей страны. Дипломат также сообщил, что иракское правительство 3 августа сформировало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.