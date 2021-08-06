В Россию не пропустили полтонны малины из Беларуси

Сотрудники Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора не пропустили на территорию РФ 500 килограммов малины.





Как сообщается, партия ягод следовала из Брестской области в Петербург в адрес индивидуального предпринимателя.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий перевозчик не смог предоставить необходимые документы, в связи с чем ввоз малины был запрещен.