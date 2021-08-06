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В Россию не пропустили полтонны малины из Беларуси

06.08.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора не пропустили на территорию РФ 500 килограммов малины.

В Россию не пропустили полтонны малины из Беларуси

Как сообщается, партия ягод следовала из Брестской области в Петербург в адрес индивидуального предпринимателя.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий перевозчик не смог предоставить необходимые документы, в связи с чем ввоз малины был запрещен.

 

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Сотрудники Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора не пропустили на территорию РФ 500 килограммов малины.
 
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