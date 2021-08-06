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В Россию не пропустили полтонны малины из Беларуси
Источник материала: Навiны
Сотрудники Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора не пропустили на территорию РФ 500 килограммов малины.
Как сообщается, партия ягод следовала из Брестской области в Петербург в адрес индивидуального предпринимателя.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий перевозчик не смог предоставить необходимые документы, в связи с чем ввоз малины был запрещен.
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Сотрудники Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора не пропустили на территорию РФ 500 килограммов малины.
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