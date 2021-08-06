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Литовские пограничники не пустили в страну более 100 нелегальных мигрантов

06.08.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За минувшие сутки в Литве задержаны 2 нелегальных мигранта, при этом пограничники развернули обратно на территорию Беларуси более 100 человек, сообщают Департамент статистики и пограничная служба в пятницу.

Количество задержанных мигрантов снизилось после решения министра внутренних дел Агне Билотайте, которое позволило пограничникам разворачивать мигрантов в сторону Беларуси и направлять их в официальные пункты погранконтроля, пишет Delfi со ссылкой на представителя Службы охраны госграницы Рокаса Пукинскаса.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4112 мигрантов, преимущественно из Ирака, сообщает Департамент статистики.

 
 
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За минувшие сутки в Литве задержаны 2 нелегальных мигранта, при этом пограничники развернули обратно на территорию Беларуси более 100 человек, сообщают Департамент...
 
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