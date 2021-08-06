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ЗВР Беларуси в июле 2021 года выросли на $33 млн.

06.08.2021 10:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За июль 2021 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 33,0 млн. долларов США или на 0,4% после снижения в июне на 353,7 млн. долларов США на 4,6%.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили 7 442,4 млн. долларов США, сообщает пресс-служба Нацбанка РБ.

«Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота», - отмечается в сообщении.

Между тем, в июле 2021 года власти потратили около 427 млн. долларов США на внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За июль 2021 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 33,0 млн. долларов США или на 0,4% после снижения в июне на 353,7 млн. долларов США на 4,6%.
 
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