Иван Михневич: Для моих детей Беларусь не будет родиной

О начале карьеры

Иван Михневич родился в Орше, учился в обычной школе. После успешного выступления на республиканской олимпиаде для школьников в 9-м классе его пригласили в математический класс лицея БГУ. Затем была учеба на факультете прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета. Иван Михневич стал капитаном команды БГУ на Международной студенческой олимпиаде по программированию. Талантливого студента заметили братья Кислые, с одним из которых Иван учился в одной группе в университете. Студенту предложили стать парт­нером тогда еще зарождающегося стартапа по разработке компьютерных игр Wargaming. Иван занимался технической стороной дела, а позже стал финансовым директором.

О причинах отъезда





О причине переезда на Кипр бизнесмен рассказывает так:





— В 2010 году наша компьютерная игра World of Tanks успешно запустилась в странах СНГ, нужно было выходить на новые рынки. Осуществлять продажи в ЕС, будучи в юрисдикции за пределами ЕС, — это налоговый кошмар: необходимо отчитываться перед налоговыми органами каждой страны ЕС по отдельности. Нахождение в юрисдикции любой из стран ЕС снимало все эти проблемы. Поэтому мы зарегистрировали Wargaming на Кипре, где в то время был самый низкий НДС — 15 %.





После улаживания бизнес-­вопросов можно было бы вернуться и жить в Беларуси. И если до переезда на Кипр у меня были сомнения, возвращаться или нет, то потом пришло понимание, что в новой стране я испытываю бесценное чувство спокойствия: ты знаешь, что к тебе здесь не придут, чтобы схватить на ровном месте, любые вопросы решаются гораздо более цивилизованно, а лишение свободы является крайней мерой в действительно серьезных случаях. Здесь хватает своих проблем: другая культура и уклад жизни, но это чувство свободы и спокойствия перевесило все сложности, с которыми я столкнулся на Кипре.





Арест IT-бизнесмена Виктора Прокопени в 2015 году стал для меня поворотным событием и поставил точку в вопросе возвращения в Беларусь. Я и до этого не испытывал иллюзий относительно взаимоотношений белорусского государства и бизнеса. Но был период, когда белорусские айтишники, не то чтобы находились в статусе неприкасаемых, но, по крайней мере, не были в поле деструктивного внимания со стороны госорганов. Беспредела в их адрес не было. История с Прокопеней стала началом конца IT-страны. Сегодня мы видим, что айтишники стали классовым врагом и регулярно попадают не просто в хозяйственные суды, против них заводятся уголовные дела. Мне трудно понять тех бизнесменов и айтишников, которые имеют возможность переехать, но все еще остаются в стране. И я искренне сочувствую тем, кто вынужден остаться по тем или иным причинам. Признание тебя врагом государства — это как минимум неприятно и некомфортно. С другой стороны, мне кажется, белорусы уже забыли, а многие просто никогда не испытывали и не знают, что такое состояние спокойствия и безопасности, для них жить в страхе стало привычным делом.

О Кипре и о себе





Для себя Иван Михневич так определяет статус Кипра:





— Моей родиной была и навсегда останется Беларусь. Родина — это место, где человек вырос и сформировал себя как личность. Но теперь для меня больше важны не мои интересы, а интересы и счастье моих детей. Для них родина — это Кипр, а Беларусь лишь страна, о которой говорят их родители и которую им очень хотелось бы увидеть. Приходится им объяснять, что на родину их родителей сейчас ехать небезопасно. Так что для меня Кипр — это родина моих детей, место, где они растут буквально с пеленок.





В 2014 году Иван Михневич продал долю в Wargaming и занялся развитием собственных проектов. По его словам, Wargaming отнимал много сил и времени, а после выхода из компании у него появилось больше времени на семью.Тем не менее он продолжает оставаться в бизнесе. Сейчас он член инвестиционного комитета SCSS Fund Management (Кипр), совладелец компаний Alpein Software Swiss (Швейцария), Synergy Horizon (Беларусь) и других бизнесов.

О политическом участии





Обосновавшись на Кипре, бизнесмен из Беларуси решил заняться еще и политикой. Он стал сооснователем политической партии «Я — гражданин». Местные СМИ окрестили ее русской партией и партией миллионеров. Бизнесмен говорит, что решил пойти в политику, чтобы «сделать Кипр более современным».





— К тому времени я уже обжился на Кипре и понял, что есть моменты, которые нужно улучшать. Кипр — член ЕС, но по сути это страна с восточным менталитетом. Здесь все делается «по-старому»: медленно, с кучей проволочек и бюрократии, электронные сервисы развиты слабо. А еще страна застряла в устаревших догмах и устоях: ксенофобия и нетерпимость к иностранцам до сих пор фактически являются нормой, несмотря на законодательство. Концепция мультикультурности закреплена в Конституции и законах, но редко соблюдается на практике.





Вот показательный случай. Русскоязычная женщина на парковке заметила инцидент: водитель зацепил чужую машину и намеревался скрыться. Дама сделала водителю замечание, после чего разразился скандал. Водитель и пассажир обругали женщину вульгарными ксенофобскими высказываниями, закрепив свою правоту небольшим рукоприкладством. Дело дошло до суда, и суд вынес очень мягкое решение в отношении водителя и пассажира — небольшой штраф: мол, все нормально, а что вы хотели, так и надо.





С помощью нашей партии дело дошло до Верховного суда. Водитель и пассажир получили условные сроки по этому делу. Для Кипра это было немыслимо и шокирующе, по телевидению сейчас активно обсуждается эта тема, законодателям еще предстоит отреагировать на призыв Верховного суда к модернизации законодательства в этой сфере, а обществу — осознать новую реальность. С учетом того, что на Кипре правовая система, в которой основным источником права признается судебный прецедент, решение Верховного суда — это гигантское достижение. Мы создали прецедент, который позволит всем национальным меньшинствам на Кипре чувствовать себя более защищенными, — рассказывает Иван Михневич.





Изначально партия заявляла о своем желании идти на выборы в Европарламент в 2019 году, а также принять участие в местных выборах 2021 года. Но идеи партии оказались слишком прогрессивны для кипрского населения, да и русскоязычная аудитория не была готова участвовать в политическом процессе. Создатели партии поняли, что преодолеть барьер в 3,5 % им, скорее всего, не удастся.





— Киприоты в большей части с рождения до смерти принадлежат к какой-то партии. Если все хорошо — они голосуют за свою партию, если их не устраивает происходящее в стране и они считают, что в этом виновата их партия, — просто не голосуют. Киприоты практически не переходят из одной партии в другую.





Даже осознав, что молодые политические партии на Кипре не имеют перспектив, партия «Я — гражданин» не ушла с политического поля, а продолжила продвижение к своим целям, сотрудничая с более сильными игроками.





— На прошедших парламентских выборах мы поддержали оппозиционную партию и помогли ей набрать больше голосов. В результате баланс сил в стране изменился. Раньше одна партия контролировала законодательную и исполнительную власть. Слава богу, еще и не судебную, а то было бы совсем печально. Но даже когда две ветви власти концентрируются в руках одних и тех же людей, то власть чувствуют себя вольготно: парламент автоматически голосует за любое предложение правительства. В том числе благодаря нашим усилиям теперь здесь это не так. Правительство контролируется одной партией, а парламент — коалицией других партий. Любые предложения правительства будут рассматриваться серьезно и тщательно, — говорит политик.

О белорусских перспективах





Иван Михневич следит за событиями в Беларуси через медиаресурсы в Теlegram. При любом развитии событий будущее Беларуси он видит не слишком радужными:





— Я вижу три варианта развития событий: сохранение действующей власти, потеря суверенитета в пользу России и проевропейский вариант. Во всех случаях потребуется несколько лет, чтобы как минимум выбраться из экономической ямы, в которую Беларусь уже погрузилась. А к тому времени, когда встанет вопрос выбора дальнейшего пути развития, Беларусь увязнет в этой яме еще глубже. В современном мире, для того чтобы оставаться на месте, нужно бежать вперед. А Беларусь не только не бежит вперед, она бежит назад. Страна несет катастрофические экономические потери, сравнимые с потерями во время войны.





Но кроме экономических потерь есть еще и демографические. Белорусы и их дети уезжают и становятся частью других культур. Кто-то уехал вместе со мной, кто-то раньше, кто-то позже, много людей бежит из Беларуси сейчас. Большинство из них уже не вернется. Для моих детей Беларусь не будет родиной — для страны они уже потеряны. Но бегут ведь люди, которые могли создавать в стране бизнесы и рабочие места, платить налоги, не говоря уже о том, что они были потребителями на внутреннем рынке. Эти демографические потери практически не вернуть, а демография — одна из основ экономики. Страна с негативной демографией обречена как минимум на стагнацию, — считает Иван Михневич.